Видеообзор первого матча Матвея Сафонова за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и испанская «Жирона». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «ПСЖ» одержал победу в матче со счётом 1:0.

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На 90-й минуте единственный гол в матче забил защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл дебютный матч в составе французской команды.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.