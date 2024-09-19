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Тренер «Динамо» Личка остался недоволен качеством газона в Махачкале

Тренер «Динамо» Личка остался недоволен качеством газона в Махачкале
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (2:2, 5:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 21:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 35'     0:2 Гомес – 37'     1:2 Сердеров – 40'     2:2 Агаларов – 68'    

— Как вам качество газона на «Анжи Арене»?
— Честно скажу, газон не лучшего качества. Мне бы больше понравилось, если бы он был покороче и побыстрее. Но не надо в этом искать оправдания, ведь он был одинаковым для обеих команд. Бывают матчи, в которых надо показать характер и хорошо бороться, а потом уже добавлять техничный футбол, — приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.

Махачкалинцы с семью очками располагаются на второй строчке в группе А, московский клуб возглавляет таблицу с восемью очками. Московское «Динамо» в следующем туре Кубка России сыграет на своём поле со «Спартаком» 2 октября, махачкалинцы в этот же день встретятся в гостях с «Крыльями Советов».

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