Тренер «Динамо» Личка остался недоволен качеством газона в Махачкале

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (2:2, 5:3 пен.).

— Как вам качество газона на «Анжи Арене»?

— Честно скажу, газон не лучшего качества. Мне бы больше понравилось, если бы он был покороче и побыстрее. Но не надо в этом искать оправдания, ведь он был одинаковым для обеих команд. Бывают матчи, в которых надо показать характер и хорошо бороться, а потом уже добавлять техничный футбол, — приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.

Махачкалинцы с семью очками располагаются на второй строчке в группе А, московский клуб возглавляет таблицу с восемью очками. Московское «Динамо» в следующем туре Кубка России сыграет на своём поле со «Спартаком» 2 октября, махачкалинцы в этот же день встретятся в гостях с «Крыльями Советов».

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Шунин — об абсурдном случае в «Динамо» перед вылетом из РПЛ: