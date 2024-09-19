«Манчестер Сити» вплотную приблизился к рекорду «МЮ» 16-летней давности в Лиге чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встреча закончилась со счётом 0:0. Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы в главном европейском турнире не проигрывает в основное время 24 матча.

Как сообщает Squawka, «Манчестер Сити» остался один матч до повторения рекорда «Манчестер Юнайтед», установленного в 2007 и 2008 годах, составляющий 25 игр подряд без поражений в Лиге чемпионов.

Отметим, что в минувшем сезоне «горожане» проигрывали в главном европейском турнире мадридскому «Реалу» в 1/4 финала, однако это было поражение в серии пенальти (1:1, 3:4 пен.).

Напомним, последнее поражение в Лиге чемпионов в основное время команде Гвардиолы нанёс «Реал» в полуфинальном матче турнира сезона-2022/2023. Встреча завершилась победой испанцев со счётом 3:1 (2:1 в основное время).

Победители футбольных турниров 2024 года: