Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» вплотную приблизился к рекорду «Манчестер Юнайтед» 16-летней давности в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» вплотную приблизился к рекорду «МЮ» 16-летней давности в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встреча закончилась со счётом 0:0. Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы в главном европейском турнире не проигрывает в основное время 24 матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 0
Интер М
Милан, Италия

Как сообщает Squawka, «Манчестер Сити» остался один матч до повторения рекорда «Манчестер Юнайтед», установленного в 2007 и 2008 годах, составляющий 25 игр подряд без поражений в Лиге чемпионов.

Отметим, что в минувшем сезоне «горожане» проигрывали в главном европейском турнире мадридскому «Реалу» в 1/4 финала, однако это было поражение в серии пенальти (1:1, 3:4 пен.).

Напомним, последнее поражение в Лиге чемпионов в основное время команде Гвардиолы нанёс «Реал» в полуфинальном матче турнира сезона-2022/2023. Встреча завершилась победой испанцев со счётом 3:1 (2:1 в основное время).

Материалы по теме
Видео
Видеообзор ничейного матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером»

Победители футбольных турниров 2024 года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android