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Видеообзор разгромной победы дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов с «Брюгге»

Видеообзор разгромной победы дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов с «Брюгге»
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались бельгийский «Брюгге» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Боруссия» одержала победу со счётом 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Байно-Гиттенс – 76'     0:2 Байно-Гиттенс – 86'     0:3 Гирасси – 90+5'    

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На 76-й минуте отличился нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс, которому ассистировал Эмре Джан. На 86-й минуте Байно-Гиттенс оформил дубль с передачи Феликса Нмечи. На 90+5-й минуте забил нападающий «Боруссии» Серу Гирасси, реализовав пенальти.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

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