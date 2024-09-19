Игрок «Жироны» Стуани стал самым возрастным дебютантом ЛЧ среди полевых игроков в XXI веке

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и испанская «Жирона». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). «ПСЖ» одержал победу в матче со счётом 1:0. В этой встрече в стартовом составе вышел 37-летний уругвайский форвард каталонской команды Кристиан Стуани. Таким образом, он стал самым возрастным дебютантом Лиги чемпионов среди полевых игроков в XXI веке.

Как сообщает Opta Sports, в более зрелом возрасте в ЛЧ дебютировал только 40-летний Тасос Митропулос за «Олимпиакос» в 1997 году. В XXI веке дебютантов главного европейского турнира старше уругвайца не было.

37-летний Стуани перешёл в «Жирону» летом 2017 года из «Мидлсбро». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В нынешнем сезоне уругваец принял участие в четырёх матчах команды во всех турнирах, в которых стал автором двух забитых мячей. Его контракт с клубом действителен до лета 2026 года.

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