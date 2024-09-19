Ерохин высказался об игровых проблемах «Зенита» после травмы Глушенкова

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о почему после травмы полузащитника Максима Глушенкова санкт-петербургскому клубу тяжело даются очки в играх чемпионата.

«Каждый игрок важен для команды. И все игроки важны, если у тебя есть определённый рисунок игры. Это касается и тех новичков «Зенита», которые пришли к нам минувшим летом. Глушенков и Лусиано [Гонду] — не исключение. Все вносят свой вклад в успехи. И потеря каждого футболиста не может не сказываться. Но мы стараемся играть на победу при любых обстоятельствах. Вот потеряли Макса, но зато Лусиано забивает в двух последних матчах чемпионата — дубль с «Пари Нижний Новгород» (3:0), гол ЦСКА. Я думаю, все будут вносить свой вклад в победы. Сезон ещё длинный, и от каждого футболиста будет зависеть многое», — приводит слова Ерохина «Известия».

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

В нынешнем сезоне россиянин провёл за «Зенит» семь матчей, в которых записал в свой актив девять голов и одну результативную передачу.

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