Видеообзор матча Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Слованом» с шестью голами

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались шотландский «Селтик» и словацкий «Слован» Братислава. Команды играли на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Швейцария). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Селтик» разгромил соперника со счётом 5:1.

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На 17-й минуте счёт в матче открыл защитник «Селтика» Лиам Скэйлз, которому ассистировал Арне Энгелс. На 47-й минуте удвоил преимущество «Селтика» Киого Фурухаси. На 56-й минуте реализовал пенальти игрок «Селтика» Арне Энгелс. На 61-й минуте забил защитник «Слована» Кевин Виммер. На 70-й минуте отметился голом нападающий «Селтика» Дайдзэн Маэда. На 87-й минуте забил нападающий «Селтика» Адам Айда.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.