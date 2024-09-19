Гвардиола прокомментировал ничейный результат в матче «Манчестер Сити» с «Интером» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ничьей в матче с 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Интером» (0:0).

«Интер» — замечательная команда, они здорово играют на контратаках и великолепно защищаются. В нашей команде мне понравилось всё, потому что я знаю, с какой командой мы столкнулись. «Интер» стал чемпионом Италии не случайно. Мы сыграли лучше, чем в финале Лиги чемпионов в 2023 году в Стамбуле, создали 4-5 голевых моментов. На этом уровне, против таких команд, большего ожидать невозможно», — приводит слова Гвардиолы итальянский журналист Даниэле Мари в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.