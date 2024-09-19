Алексей Миранчук забил первый гол в составе «Атланты» в матче с «Интер Майами»
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Российский полузащитник «Интер Майами» Алексей Миранчук отметился первым голом в составе команды в матче МЛС с «Интер Майами».
США — Major League Soccer . МЛС
19 сентября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Руис – 29' 1:1 Лобжанидзе – 56' 1:2 Кампана – 59' 2:2 Миранчук – 84'
Российский футболист сравнял счёт в матче на 84-й минуте невероятным ударом из-за пределов штрафной. Напомним, Миранчук вышел на поле с первых минут.
«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».
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