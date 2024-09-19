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Атланта Юнайтед — Интер Майами, результат матча 19 сентября 2024, счёт 2:2, МЛС

Дебютный гол Миранчука принёс «Атланте» ничью в матче с «Интер Майами», Месси без гола
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Завершился матч МЛС между «Атлантой Юнайтед» и «Интер Майами». Игра проходила в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 2:2.

США — Major League Soccer . МЛС
19 сентября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Руис – 29'     1:1 Лобжанидзе – 56'     1:2 Кампана – 59'     2:2 Миранчук – 84'    

На 29-й минуте счёт в матче открыл защитник «Интер Майами» Давид Руис. Во втором тайме на 56-й минуте грузинский вингер Саба Лобжанидзе сравнял счёт встречи с передачи Педру Амадора. Через три минуты эквадорский форвард «цапель» Леонардо Кампана вывел гостей вперёд. В концовке матча на 84-й минуте российский хавбек Алексей Миранчук сравнял счёт, установив окончательный результат. Ассистировал россиянину американский полузащитник Брукс Леннон.

«Атланта» набрала 32 очко в 29 матчах и занимает 10-е место Восточной конференции. «Интер Майами» идёт первым с 63 очками. Следующий матч «Атланта Юнайтед» проведёт в гостях с «Нью-Йорк Ред Буллз». «Интер Майами», в свою очередь, сыграет на выезде с «Нью-Йорк Сити».

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