Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Ерохин прокомментировал переход Артёма Дзюбы в «Акрон»

Александр Ерохин прокомментировал переход Артёма Дзюбы в «Акрон»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о переходе Артёма Дзюбы в «Акрон» в качестве свободного агента. В матче 5-го тура Кубка России санкт-петербургский клуб встретится с «Акроном».

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В следующем кубковом матче в начале октября к вам в Питер приедет «Акрон», в который недавно перешёл Дзюба. Предвкушаете противостояние с ним?
— Об этом матче надо думать больше в турнирном плане. У нас в группе несколько команд борются за первые места. И любая потеря очков чревата проблемами. Поэтому важно будет победить «Акрон» независимо от присутствия на поле Дзюбы.

— Удивило подписание Дзюбой контракта с «Акроном»?
— Лучше ему задать вопрос, какая мотивация была. В любом случае желаю Артёму удачи в «Акроне» и хорошего выступления, — приводит слова Ерохина «Известия».

Дзюба присоединился к «Акрону» минувшим летом, когда у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
Дзюба благородно отдал гол в дебюте за «Акрон». А топ-матч исполнил другой экс-спартаковец
Дзюба благородно отдал гол в дебюте за «Акрон». А топ-матч исполнил другой экс-спартаковец

«Подвиги» Дзюбы вне футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android