Александр Ерохин прокомментировал переход Артёма Дзюбы в «Акрон»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о переходе Артёма Дзюбы в «Акрон» в качестве свободного агента. В матче 5-го тура Кубка России санкт-петербургский клуб встретится с «Акроном».

— В следующем кубковом матче в начале октября к вам в Питер приедет «Акрон», в который недавно перешёл Дзюба. Предвкушаете противостояние с ним?

— Об этом матче надо думать больше в турнирном плане. У нас в группе несколько команд борются за первые места. И любая потеря очков чревата проблемами. Поэтому важно будет победить «Акрон» независимо от присутствия на поле Дзюбы.

— Удивило подписание Дзюбой контракта с «Акроном»?

— Лучше ему задать вопрос, какая мотивация была. В любом случае желаю Артёму удачи в «Акроне» и хорошего выступления, — приводит слова Ерохина «Известия».

Дзюба присоединился к «Акрону» минувшим летом, когда у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.

«Подвиги» Дзюбы вне футбола: