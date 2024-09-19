Максим Глушенков — о голах за «Зенит»: в «Локомотиве» у меня была чуть другая задача

Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, почему после перехода к сине-бело-голубым у него получается много забивать, в то время как в сезоне-2023/2024 в составе «Локомотива» он стал лучшим ассистентом РПЛ.

«В чём моя сила как бомбардира? Сейчас пока прёт, можно так сказать, а может быть, и возвращается за тот сезон. Потому что я в том сезоне ассистировал, а в этом забиваю теперь. Ну и партнёры, конечно. Я и не могу сказать, что в «Локомотиве» были плохие партнёры. Просто там у меня, так сказать, чуть другая задача была», — сказал Глушенков в выпуске YouTube-канала Nobel.

25-летний нападающий Максим Глушенков в текущем сезоне забил за «Зенит» семь голов и отдал один результативный пас в пяти матчах РПЛ, также отметившись дублем в матче Суперкубка России. В сезоне-2023/2024, выступая за «Локомотив», форвард забил шесть мячей и отдал 16 голевых передач в 29 матчах РПЛ, завоевав приз лучшему ассистенту чемпионата России.