Глушенков: сам себя отговаривал от перехода в «Зенит». Было желание остаться в «Локо»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что не сразу принял решение о трансфере в петербургский клуб из московского «Локомотива».

«Кто отговаривал от перехода? Никто не отговаривал. Я, наверное, сам себя сначала. Именно из-за истории того, что русские играют не очень регулярно? Ну да, а больше не было причин. И после, назову это так, неплохого сезона в «Локомотиве», было желание, наверное, остаться сначала. В «Локомотиве»? Да. Ну, это вот самое первое, когда, наверное, поступило, когда мне только агент сказал, что есть предложение. И я такой — блин! Хочется, но колется, как говорится», — сказал Глушенков в выпуске YouTube-канала Nobel.

25-летний нападающий Максим Глушенков после перехода в «Зенит» забил семь голов и отдал один результативный пас в пяти матчах РПЛ, также отметившись дублем в матче Суперкубка России. В сезоне-2023/2024 в составе «Локомотива» форвард забил шесть мячей и отдал 16 голевых передач в 29 матчах РПЛ, завоевав приз лучшему ассистенту чемпионата России.