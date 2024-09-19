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Личка — о ничьей московского «Динамо» с махачкалинским: снова пропустили очень лёгкие голы

Личка — о ничьей московского «Динамо» с махачкалинским: снова пропустили очень лёгкие голы
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат выездного матча своей команды с махачкалинским «Динамо» в выездной встрече 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:2, 5:3 пен.)

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 21:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 35'     0:2 Гомес – 37'     1:2 Сердеров – 40'     2:2 Агаларов – 68'    

«Рад, что выиграли в серии пенальти. Игра получилась плюс-минус такой, которую мы и ожидали. Знали, что нам будет тяжело. У Махачкалы достаточно дисциплинированная команда, которая играет вперёд и хорошо прессингует. При перехвате мяча они быстро доставляют его вперёд и забрасывают за спину защитникам. Как раз в моменте со вторым голом Агаларов хорошо воспользовался этой ситуацией и вернул свою команду в игру.

К сожалению, мы снова пропустили очень лёгкие голы, которые наша команда не должна пропускать. В первом тайме в штрафной мы не удержали игрока, все понадеялись друг на друга, и у соперника появилась надежда. Будем показывать видео ребятам и работать над ошибками до игры со «Спартаком», — приводит слова Лички официальный сайт московского «Динамо».

Бело-голубые набрали восемь очков в четырёх матчах кубковой группы A и вышли в лидеры, махачкалинцы с семью очками занимают вторую строчку. Московский «Спартак» с шестью очками и игрой в запасе находится на третьем месте, не набравшие очков «Крылья Советов» замыкают таблицу квартета.

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