Личка — о ничьей московского «Динамо» с махачкалинским: снова пропустили очень лёгкие голы

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат выездного матча своей команды с махачкалинским «Динамо» в выездной встрече 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:2, 5:3 пен.)

«Рад, что выиграли в серии пенальти. Игра получилась плюс-минус такой, которую мы и ожидали. Знали, что нам будет тяжело. У Махачкалы достаточно дисциплинированная команда, которая играет вперёд и хорошо прессингует. При перехвате мяча они быстро доставляют его вперёд и забрасывают за спину защитникам. Как раз в моменте со вторым голом Агаларов хорошо воспользовался этой ситуацией и вернул свою команду в игру.

К сожалению, мы снова пропустили очень лёгкие голы, которые наша команда не должна пропускать. В первом тайме в штрафной мы не удержали игрока, все понадеялись друг на друга, и у соперника появилась надежда. Будем показывать видео ребятам и работать над ошибками до игры со «Спартаком», — приводит слова Лички официальный сайт московского «Динамо».

Бело-голубые набрали восемь очков в четырёх матчах кубковой группы A и вышли в лидеры, махачкалинцы с семью очками занимают вторую строчку. Московский «Спартак» с шестью очками и игрой в запасе находится на третьем месте, не набравшие очков «Крылья Советов» замыкают таблицу квартета.