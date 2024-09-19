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Тренер «ПСЖ» Энрике — об игроке на позиции Мбаппе: прошлое меня больше не интересует

Тренер «ПСЖ» Энрике — об игроке на позиции Мбаппе: прошлое меня больше не интересует
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос может ли французский крайний нападающий Брэдли Баркола играть так же, как ушедший в летнее межсезонье в мадридский «Реал» Килиан Мбаппе. Напомним, 18 сентября в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл на своём поле «Жирону» со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Гассанига – 90'    

«Как Брэдли Баркола играется на позиции Килиана Мбаппе? Я очень доволен игрой всех своих игроков, которые бьются до конца. Баркола великолепен. Две недели назад вы тоже его хвалили. Он не изменился. Он молод, у него много сильных качеств и он хочет прогрессировать. Меня волнует только настоящее, прошлое меня больше не интересует», — приводит слова Энрике Le Parisien.

В нынешнем сезоне Баркола принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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