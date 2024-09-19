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Виллиан Жозе может пропустить матч «Спартак» — «Крылья Советов»

Виллиан Жозе может пропустить матч «Спартак» — «Крылья Советов»
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32-летний бразильский нападающий московского «Спартака» Виллиан Жозе продолжает восстановление после травмы и не тренируется в общей группе красно-белых, сообщает Metaratings. По данным источника, возможное участие форварда в домашнем матче московского клуба с самарскими «Крыльями Советов» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России под большим вопросом.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Виллиан Жозе перешёл в «Спартак» из испанского «Бетиса» в июле 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 2 млн. На счету футболиста шесть матчей за красно-белых во всех турнирах без результативных действий.

В последний раз Виллиан Жозе выходил на поле 27 августа в домашнем кубковом матче с махачкалинским «Динамо» (0:1).

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