Виллиан Жозе может пропустить матч «Спартак» — «Крылья Советов»

32-летний бразильский нападающий московского «Спартака» Виллиан Жозе продолжает восстановление после травмы и не тренируется в общей группе красно-белых, сообщает Metaratings. По данным источника, возможное участие форварда в домашнем матче московского клуба с самарскими «Крыльями Советов» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России под большим вопросом.

Виллиан Жозе перешёл в «Спартак» из испанского «Бетиса» в июле 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 2 млн. На счету футболиста шесть матчей за красно-белых во всех турнирах без результативных действий.

В последний раз Виллиан Жозе выходил на поле 27 августа в домашнем кубковом матче с махачкалинским «Динамо» (0:1).