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Гвардиола объяснил замену Кевина Де Брёйне в перерыве игры «Манчестер Сити» с «Интером»

Гвардиола объяснил замену Кевина Де Брёйне в перерыве игры «Манчестер Сити» с «Интером»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии здоровья атакующего полузащитника своей команды Кевина Де Брёйне, которого тренер заменил в перерыве матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Интером» (0:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 0
Интер М
Милан, Италия

«Он [Де Брюйне] травмирован. В четверг у меня будет больше информации о его состоянии. Вернуться к игре с «Арсеналом»? Посмотрим, что будет завтра», — приводит слова Гвардиолы Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

33-летний футболист выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. За этот период он принял участие в 387 матчах во всех турнирах, в которых отметился 103 голами и 171 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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