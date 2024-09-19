Гвардиола объяснил замену Кевина Де Брёйне в перерыве игры «Манчестер Сити» с «Интером»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии здоровья атакующего полузащитника своей команды Кевина Де Брёйне, которого тренер заменил в перерыве матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Интером» (0:0).

«Он [Де Брюйне] травмирован. В четверг у меня будет больше информации о его состоянии. Вернуться к игре с «Арсеналом»? Посмотрим, что будет завтра», — приводит слова Гвардиолы Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

33-летний футболист выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. За этот период он принял участие в 387 матчах во всех турнирах, в которых отметился 103 голами и 171 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.