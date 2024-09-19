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Тренер ЦСКА Николич высказался об отсутствии голов у новичков Койта и Гуарирапы

Тренер ЦСКА Николич высказался об отсутствии голов у новичков Койта и Гуарирапы
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о победе армейцев в матче 4-го тура Кубка России с «Краснодаром» (2:0).

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18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гаич – 32'     2:0 Кисляк – 89'    

«Что касается Койта, он будет добавлять. Он не первый игрок в России, которому нужна адаптация. Нам необходимо его поддерживать, работать и верить. Именно это мы и делаем. Гуарирапа старается, даёт борьбу. Да, есть ошибки, но это молодой парень, и нужно работать. Ему тоже нужно время», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА объявил о подписании контракта с Койта 8 июня. За это время Секу принял участие в 12 матчах красно-синих во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Гуарирапа присоединился к ЦСКА на правах аренды из «Сочи». Контракт рассчитан до лета 2025 года. На счету форварда всего один матч в составе армейцев.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С Кубка России. Команда набрала девять очков за четыре игры. ЦСКА (8) находится на второй строчке.

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Турнирная таблица Кубка России
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