Мор назвал фактор, который помог ЦСКА победить «Краснодар» в матче Кубка России

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре 4-го тура Кубка России, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 2:0.

«В этом матче ЦСКА был не столь агрессивен, как в домашних матчах, в которых они проиграли, но владели преимуществом и не забивали. Здесь мяч ходил от одной команды к другой. Сегодня победила та команда, которая реализовала свои моменты», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С Кубка России. Команда набрала девять очков за четыре игры. ЦСКА (8) находится на второй строчке. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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