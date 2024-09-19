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Мор назвал фактор, который помог ЦСКА победить «Краснодар» в матче Кубка России

Мор назвал фактор, который помог ЦСКА победить «Краснодар» в матче Кубка России
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре 4-го тура Кубка России, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 2:0.

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18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гаич – 32'     2:0 Кисляк – 89'    

«В этом матче ЦСКА был не столь агрессивен, как в домашних матчах, в которых они проиграли, но владели преимуществом и не забивали. Здесь мяч ходил от одной команды к другой. Сегодня победила та команда, которая реализовала свои моменты», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С Кубка России. Команда набрала девять очков за четыре игры. ЦСКА (8) находится на второй строчке. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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