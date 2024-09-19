Гасилин назвал фаворита матча Кубка России между «Спартаком» и «Крльями Советов»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о предстоящих матчах Кубка России. Напомним, сегодня, 19 сентября, пройдут три матча: «Локомотив» сыграет в гостях с «Химками», «Пари Нижний Новгород» проведёт домашнюю игру с «Ахматом», а московский «Спартак» дома примет самарские «Крылья Советов».

«В Нижнем 0:0. «Локомотив» выиграет 3:1, забьют Пиняев и Сулейманов по классике. «Спартак» победит всухую 3:0», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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