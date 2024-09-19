Олег Кононов рассказал, чем недоволен в игре «Торпедо» после 10 туров без поражений

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов назвал моменты в игре своей команды, которые вызывают у него недовольство.

— 10 туров сыграно, команда идет без поражений. Вы всем довольны?

— Не всем. Были игры, в которых мы могли бы сыграть лучше. Много брака в передачах. Те атаки, которые мы строим, не доводим до логического завершения — до ударов, до опасных моментов. Надо это дорабатывать — мы владеем преимуществом, а на выходе нет того, чего хотели бы, — приводит слова Кононова «РБ Спорт».

Московское «Торпедо» в 10 стартовых матчах Мелбет Первой лиги набрало 20 очков, одержав пять побед и пять раз сыграв вничью при отсутствии поражений. Чёрно-белые занимают в турнирной таблице второе место, уступая два очка тульскому «Арсеналу».