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Олег Кононов рассказал, чем недоволен в игре «Торпедо» после 10 туров без поражений

Олег Кононов рассказал, чем недоволен в игре «Торпедо» после 10 туров без поражений
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов назвал моменты в игре своей команды, которые вызывают у него недовольство.

— 10 туров сыграно, команда идет без поражений. Вы всем довольны?
— Не всем. Были игры, в которых мы могли бы сыграть лучше. Много брака в передачах. Те атаки, которые мы строим, не доводим до логического завершения — до ударов, до опасных моментов. Надо это дорабатывать — мы владеем преимуществом, а на выходе нет того, чего хотели бы, — приводит слова Кононова «РБ Спорт».

Московское «Торпедо» в 10 стартовых матчах Мелбет Первой лиги набрало 20 очков, одержав пять побед и пять раз сыграв вничью при отсутствии поражений. Чёрно-белые занимают в турнирной таблице второе место, уступая два очка тульскому «Арсеналу».

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