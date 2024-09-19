Кононов ответил на вопрос о задаче выхода в РПЛ для «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов рассказал о задаче своей команды в Мелбет Первой лиге.

— Вы публично нигде не говорили, что есть задача выхода в РПЛ. Почему? И чего хочет клуб?

— Мы строим команду. Получится — хорошо.

— То есть задачи выхода в РПЛ нет?

— У нас задача – выигрывать каждую игру. Мы на это все настроены. А планы будем строить после того, как выполним, — приводит слова Кононова «РБ Спорт».

Московское «Торпедо» в 10 турах Мелбет Первой лиги набрало 20 очков, одержав пять побед и пять раз сыграв вничью при отсутствии поражений. Чёрно-белые занимают в турнирной таблице второе место, дающее право на выход в РПЛ, и опережают на два очка находящийся в зоне стыковых матчей «Урал».