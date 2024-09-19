«Стоит каждого пенни». В соцсетях восхитились голом Миранчука в США

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился первым голом в составе команды в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2).
Болельщики «Атланты» в соцсетях отреагировали на дебютный гол Миранчука различными хвалебными комментариями:
«Стоит каждого пенни», — уверен @JVann316.
«Приятно видеть, что громкие слова подкреплены последующими действиями», — написал пользователь @geoww17
«До сих пор пересматриваю повтор гола, снова и снова», — высказался @rewegreatyet.
«Я беру свои слова обратно, что это за удар!» — написал @theoriginalerk.
«Это был гол мирового класса от Миранчука!» — считает @BlueATLGeorgia.
«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».
Миранчук схватился за голову, увидев домашнюю арену «Атланты»: