Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Стоит каждого пенни». В соцсетях восхитились голом Миранчука в США

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился первым голом в составе команды в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2).

Болельщики «Атланты» в соцсетях отреагировали на дебютный гол Миранчука различными хвалебными комментариями:

«Стоит каждого пенни», — уверен @JVann316.

«Приятно видеть, что громкие слова подкреплены последующими действиями», — написал пользователь @geoww17

«До сих пор пересматриваю повтор гола, снова и снова», — высказался @rewegreatyet.

«Я беру свои слова обратно, что это за удар!» — написал @theoriginalerk.

«Это был гол мирового класса от Миранчука!» — считает @BlueATLGeorgia.

«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

Материалы по теме Фото МЛС опубликовала фото известного рэпера с футболкой Миранчука, россиянин отметился голом

Миранчук схватился за голову, увидев домашнюю арену «Атланты»: