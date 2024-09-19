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«Стоит каждого пенни». В соцсетях восхитились голом Миранчука в США

«Стоит каждого пенни». В соцсетях восхитились голом Миранчука в США
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился первым голом в составе команды в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2).

США — Major League Soccer . МЛС
19 сентября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Руис – 29'     1:1 Лобжанидзе – 56'     1:2 Кампана – 59'     2:2 Миранчук – 84'    

Болельщики «Атланты» в соцсетях отреагировали на дебютный гол Миранчука различными хвалебными комментариями:

«Стоит каждого пенни», — уверен @JVann316.

«Приятно видеть, что громкие слова подкреплены последующими действиями», — написал пользователь @geoww17

«До сих пор пересматриваю повтор гола, снова и снова», — высказался @rewegreatyet.

«Я беру свои слова обратно, что это за удар!» — написал @theoriginalerk.

«Это был гол мирового класса от Миранчука!» — считает @BlueATLGeorgia.

«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

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