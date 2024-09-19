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19 сентября главные новости спорта, футбол, результаты Лиги чемпионов, Кубок России, МЛС, хоккей, НХЛ, КХЛ

«Сухой» дебют Сафонова за «ПСЖ» в ЛЧ, гол Миранчука в игре против Месси. Главное к утру
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Российский голкипер Матвей Сафонов дебютировал за французский «ПСЖ» и не пропустил в матче Лиги чемпионов, атакующий хавбек Алексей Миранчук забил свой первый гол за «Атланту Юнайтед» в матче МЛС с «Интер Майами» Лионеля Месси, стал известен новый капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» после ухода из клуба нападающего Стивена Стэмкоса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» обыграл «Жирону» в ЛЧ в дебютном матче Сафонова.
  2. Дебютный гол Миранчука принёс «Атланте» ничью в матче с «Интер Майами», Месси без гола.
  3. Стал известен новый капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» после ухода Стэмкоса, это не Кучеров.
  4. Видеообзор первого матча Матвея Сафонова за «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
  5. Московское «Динамо» по пенальти обыграло «Динамо» Мх в матче Кубка России.
  6. Стал известен сильнейший вратарь в NHL 25, четыре россиянина вошли в топ-10.
  7. «Манчестер Сити» и «Интер» сыграли вничью в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
  8. Результаты матчей 4-го тура Пути РПЛ Кубка России 18 сентября.
  9. Лига чемпионов — 2024/2025: результаты, календарь, таблица, 18 сентября.
  10. «Северсталь» нанесла «Торпедо» третье поражение подряд в КХЛ в матче с девятью голами.
  11. 52-летний Ягр отметился передачей в первом матче 37-го сезона своей игровой карьеры.
  12. Алджамейн Стерлинг снялся с боя против Мовсара Евлоева.
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