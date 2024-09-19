«Сухой» дебют Сафонова за «ПСЖ» в ЛЧ, гол Миранчука в игре против Месси. Главное к утру

Российский голкипер Матвей Сафонов дебютировал за французский «ПСЖ» и не пропустил в матче Лиги чемпионов, атакующий хавбек Алексей Миранчук забил свой первый гол за «Атланту Юнайтед» в матче МЛС с «Интер Майами» Лионеля Месси, стал известен новый капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» после ухода из клуба нападающего Стивена Стэмкоса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».