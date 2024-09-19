В «Атланте Юнайтед» отреагировали на дебютный гол Алексея Миранчука

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился первым голом в составе команды в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2). После матча пресс-служба американского клуба опубликовала пост с голом россиянина.

«Алексей с этой волшебной левой ногой», — подписала пост пресс-служба «Атланты».

«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

«Атланта» набрала 32 очко в 29 матчах и занимает 10-е место Восточной конференции. «Интер Майами» идёт первым с 63 очками. Следующий матч «Атланта Юнайтед» проведёт в гостях с «Нью-Йорк Ред Буллз». «Интер Майами», в свою очередь, сыграет на выезде с «Нью-Йорк Сити».

Материалы по теме Тренер «Атланты» прокомментировал первый гол Алексея Миранчука за клуб в МЛС

Одноклубник Алексея Миранчука притворяется его охранником: