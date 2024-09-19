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Тренер «Атланты» прокомментировал первый гол Алексея Миранчука за клуб в МЛС

Тренер «Атланты» прокомментировал первый гол Алексея Миранчука за клуб в МЛС
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Исполняющий обязанности главного тренера американской «Атланты Юнайтед» Роб Валентино поделился первыми впечатлениями от игры новичка команды российского полузащитника Алексея Миранчука в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2). В этой встрече россиянин отличился дебютным голом за клуб.

США — Major League Soccer . МЛС
19 сентября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Руис – 29'     1:1 Лобжанидзе – 56'     1:2 Кампана – 59'     2:2 Миранчук – 84'    

«Он прекрасно адаптируется. Это удивительная личность и выдающийся игрок, и я уверен, что он окажет значительное влияние на команду.

Он помогает другим вокруг себя развиваться и становиться лучше. Я рад, что он с нами. Мне приятно видеть его на нашей стороне. Сегодня он смог отличиться голом, и надеюсь, что в дальнейшем он будет выходить на поле и приносить пользу команде», — приводит слова Валентино пресс-служба «Атланты».

«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

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