Тренер «Атланты» прокомментировал первый гол Алексея Миранчука за клуб в МЛС

Исполняющий обязанности главного тренера американской «Атланты Юнайтед» Роб Валентино поделился первыми впечатлениями от игры новичка команды российского полузащитника Алексея Миранчука в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2). В этой встрече россиянин отличился дебютным голом за клуб.

«Он прекрасно адаптируется. Это удивительная личность и выдающийся игрок, и я уверен, что он окажет значительное влияние на команду.

Он помогает другим вокруг себя развиваться и становиться лучше. Я рад, что он с нами. Мне приятно видеть его на нашей стороне. Сегодня он смог отличиться голом, и надеюсь, что в дальнейшем он будет выходить на поле и приносить пользу команде», — приводит слова Валентино пресс-служба «Атланты».

«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

Материалы по теме «Стоит каждого пенни». В соцсетях восхитились голом Миранчука в США

Российские футболисты за рубежом: