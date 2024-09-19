Игрок «Атланты» — о голе Миранчука: не так много вратарей, способных отразить такой удар

Вратарь «Атланты Юнайтед» Брэд Гузан отреагировал на роскошный дебютный гол российского полузащитника Алексея Миранчука в матче с «Интер Майами» (2:2).

«Прекрасный результат, не правда ли? В нашем мире не так много вратарей, способных отразить такой удар. Это демонстрация его мастерства и того, что он способен делать с мячом. Я старался мотивировать его чаще проявлять свои навыки. Он прекрасно отработал в команде, и мы счастливы, что он с нами», — приводит слова Гузана пресс-служба «Атланты».

«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

«Атланта» набрала 32 очко в 29 матчах и занимает 10-е место Восточной конференции. Следующий матч «Атланта Юнайтед» проведёт в гостях с «Нью-Йорк Ред Буллз».

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