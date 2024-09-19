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Максим Глушенков — о переломе руки: Боженька оберегает от поездок ненужных во Вьетнам

Максим Глушенков — о переломе руки: Боженька оберегает от поездок ненужных во Вьетнам
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что поехал бы во Вьетнам вместе со сборной России, если бы не перелом руки.

— Очень курьезный момент, конечно, но, значит, так надо было. Меня, видишь, Боженька оберегает от поездок ненужных по Вьетнаму.

— Оберегает тебя Боженька? Подожди, то есть ты бы не поехал? Ты бы поехал, если бы вызвали? Точнее, если бы руку не сломал бы?
— Ну, если бы вызвали бы, пришлось бы ехать, да.

— В смысле «пришлось»? Ты же можешь сказать: «Я не хочу ехать».
— Поехал бы.

— Поехал бы?
— Да, конечно, — сказал Глушенков в выпуске YouTube-канала Nobel.

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков получил перелом руки 18 августа в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). Форвард был включён в расширенный состав сборной России, которая 5 сентября провела в Ханое выездной товарищеский матч с национальной командой Вьетнама (3:0).

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