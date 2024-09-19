Вратарь ЦСКА Тороп: будет круто, если Сафонов с «ПСЖ» окажется в финале Лиги чемпионов

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп высказался об игре российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

«В этом сезоне Лиги чемпионов будет интересно последить за россиянами, хочется посмотреть за их игрой. Немного осталось до дебюта Сафонова, буду смотреть. Не знаю, до какой стадии может дойти «ПСЖ», но, конечно, будет круто, если Матвей окажется в финале», — сказал Тороп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

18 сентября состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и испанская «Жирона». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). «ПСЖ» одержал победу в матче со счётом 1:0. В игре принимал участие российский голкипер парижан Матвей Сафонов. Для него эта встреча стала дебютной официальной за клуб.

Материалы по теме В сборной России отреагировали на дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ»

Матвея Сафонова с гематомой на лице заметили во Франции: