Эдуард Мор прокомментировал волевую победу «Ростова» над «Оренбургом»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» — «Оренбург» (3:1).

«Справедливо был назначен пенальти. Продолжается тенденция в матчах с участием «Оренбурга» — после аута забивать гол. В прошлой игре «Локомотив» и здесь два гола. Чернов сыграл неаккуратно на линии штрафной. Это безусловный пенальти — здесь даже спорить не надо. Но даже после пропущенного гола у меня было убеждение, что «Ростов» в этом матче победит. Он вышел почти основным составом на эту игру. «Оренбург» типичная домашняя команда», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 13-й минуте матча «Ростов» — «Оренбург» гости открыли счёт с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку. На 33-й минуте нападающий Егор Голенков забил ответный гол. Во втором тайме удары Алексея Сутормина и Роналдо принесли победу жёлто-синим.