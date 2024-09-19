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Эдуард Мор прокомментировал волевую победу «Ростова» над «Оренбургом»

Эдуард Мор прокомментировал волевую победу «Ростова» над «Оренбургом»
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» — «Оренбург» (3:1).

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Марин – 13'     1:1 Голенков – 33'     2:1 Сутормин – 62'     3:1 Роналдо – 85'    

«Справедливо был назначен пенальти. Продолжается тенденция в матчах с участием «Оренбурга» — после аута забивать гол. В прошлой игре «Локомотив» и здесь два гола. Чернов сыграл неаккуратно на линии штрафной. Это безусловный пенальти — здесь даже спорить не надо. Но даже после пропущенного гола у меня было убеждение, что «Ростов» в этом матче победит. Он вышел почти основным составом на эту игру. «Оренбург» типичная домашняя команда», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 13-й минуте матча «Ростов» — «Оренбург» гости открыли счёт с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку. На 33-й минуте нападающий Егор Голенков забил ответный гол. Во втором тайме удары Алексея Сутормина и Роналдо принесли победу жёлто-синим.

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