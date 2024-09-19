Сегодня, 19 сентября, пройдут матчи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Расписание матчей Кубка России 19 сентября (время — московское):

18:30. Группа В. «Химки» — «Локомотив»;

18:30. Группа С. «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат»;

20:45. Группа А. «Спартак» — «Крылья Советов».

В турнирной таблице группы А первое место занимает московское «Динамо», в группе В на первой строчке расположился столичный «Локомотив», в квартете С — «Краснодар», а в группе D — санкт-петербургский «Зенит».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.