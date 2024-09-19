Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 19 сентября

Сегодня, 19 сентября, пройдут матчи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 19 сентября (время — московское):

19:45. «Црвена Звезда» (Сербия) — «Бенфика» (Португалия);

19:45. «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Байер» (Германия);

22:00. «Брест» (Франция) — «Штурм» (Австрия);

22:00. «Аталанта» (Италия) — «Арсенал» (Англия);

22:00. «Монако» (Франция) — «Барселона» (Испания);

22:00. «Атлетико» Мадрид (Испания) — «РБ Лейпциг» (Германия).

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.