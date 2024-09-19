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Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Аталанта — Арсенал: во сколько начало матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Аталанта» — «Арсенал»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 19 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся итальянская «Аталанта» и английский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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