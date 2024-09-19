Кононов раскрыл подробности скандального ухода из «Сатурна»

Отечественный тренер Олег Кононов раскрыл подробности своего скандального ухода из «Сатурна». Ранее гендиректор клуба Роман Широков в жёсткой форме заявил, что специалист сбежал с тренерского мостика.

— Ранее вы работали в «Сатурне», и я так и не понял, почему вы ушли. Роман Широков очень жёстко отозвался о вашем уходе — что вы сбежали. Что это было?

— Он сам захотел. Я никуда не бежал. Он сам хотел, чтобы я ушёл. Я понял это и решил освободить ему место для другого тренера, — приводит слова Кононова «РБ Спорт».

58-летний Олег Кононов был назначен на должность главного тренера столичного «Торпедо» в январе 2024 года, его предыдущим клубом был «Леон-Сатурн» из Второй лиги, ранее специалист тренировал такие клубы, как московский «Спартак», «Краснодар», «Ахмат» и тульский «Арсенал».