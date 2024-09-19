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Александр Бубнов оценил перспективы Артёма Дзюбы в «Акроне»

Александр Бубнов оценил перспективы Артёма Дзюбы в «Акроне»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон». Ранее Дзюба покинул московский «Локомотив» после завершения срока контракта. В «Акрон» нападающий перешёл в качестве свободного агента в последние дни трансферного окна.

«По перспективам Артёма в тольяттинском клубе также есть большие сомнения. Команда играет в скоростной и комбинационный футбол с прессингом. «Акрон» не закрывается на своей половине, как тот же «Факел» или махачкалинское «Динамо». Коллектив хоть и борется за выживание, но демонстрирует симпатичную игру, которую нужно будет перестраивать под Дзюбу.

Также остро стоит вопрос мотивации футболиста. Артёму, привыкшему бороться за высокие места, трудно будет сражаться за выживание. Другие задачи «Акрон» в этом сезоне перед собой ставить просто не может. Плюс команда базируется в небольшом населённом пункте. После жизни в Москве это обстоятельство также может оказывать влияние», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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