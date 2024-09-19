«Дзюба сомневался до последнего». Бубнов — о переходе форварда в «Акрон»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон». Ранее Дзюба покинул московский «Локомотив» после завершения срока контракта. В «Акрон» нападающий перешёл в качестве свободного агента в последние дни трансферного окна.

«Дзюба переходит в «Акрон» не в лучшем физическом состоянии. В его возрасте простой может сильно повлиять на форму. И тут перед главным тренером тольяттинцев встанет серьёзная дилемма включения форварда в стартовый состав. Не сидеть же на скамейке запасных переходил игрок такого масштаба.

Позднее подписание контракта также свидетельствует, что Артём сомневался до последнего. Наверняка «Акрон» был далеко не приоритетным вариантом продолжения карьеры. В целом непонятно, зачем ему нужно до сих пор выступать на профессиональном уровне», — приводит слова Бубнова Sportbox.