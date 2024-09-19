Экс-игрок «Спартака» Крал объяснил, чем РПЛ ему нравилась больше АПЛ и Бундеслиги

Бывший футболист московского «Спартака» Алекс Крал признался, что чемпионат России подходил ему больше всего. Он заявил, что РПЛ входила в топ-6 европейских лиг и там играли очень качественные футболисты.

— Вы играли в Германии, Англии, России. Как вы думаете, какой чемпионат вам подходит больше всего?

— Наверное, Российская Премьер-Лига. Когда я там играл, она была шестой по силе в Европе, и там были очень качественные игроки. Для меня это был вызов, потому что у тебя появляется больше возможностей проявить себя, чем в АПЛ или Бундеслиге, где всё гораздо жёстче, — приводит слова Крала Mundo Deportivo.

Напомним, сейчас Алекс Крал выступает за «Эспаньол» на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит берлинскому «Униону».