Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Крал объяснил, чем РПЛ ему нравилась больше АПЛ и Бундеслиги

Экс-игрок «Спартака» Крал объяснил, чем РПЛ ему нравилась больше АПЛ и Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Алекс Крал признался, что чемпионат России подходил ему больше всего. Он заявил, что РПЛ входила в топ-6 европейских лиг и там играли очень качественные футболисты.

— Вы играли в Германии, Англии, России. Как вы думаете, какой чемпионат вам подходит больше всего?
— Наверное, Российская Премьер-Лига. Когда я там играл, она была шестой по силе в Европе, и там были очень качественные игроки. Для меня это был вызов, потому что у тебя появляется больше возможностей проявить себя, чем в АПЛ или Бундеслиге, где всё гораздо жёстче, — приводит слова Крала Mundo Deportivo.

Напомним, сейчас Алекс Крал выступает за «Эспаньол» на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит берлинскому «Униону».

Материалы по теме
«Спартак» — лучший по владению мячом в РПЛ
Истории
«Спартак» — лучший по владению мячом в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android