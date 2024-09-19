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«Я просил играть именно так». Тренер «Интера» Индзаги — о матче ЛЧ с «Ман Сити»

«Я просил играть именно так». Тренер «Интера» Индзаги — о матче ЛЧ с «Ман Сити»
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Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги высказался о матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 0
Интер М
Милан, Италия

«Я сказал: «Молодцы, ребята». Они показали игру высшего уровня. Я просил их играть именно так, как они в итоге и играли. Все мы знаем, на что способен «Манчестер Сити», и мы осознавали, что для отличной игры потребуются максимальные усилия. И у нас получилось.

Кроме того, мы и сами создали несколько по-настоящему хороших моментов. При хорошей командной работе мы усложняем задачу любому сопернику.

Я спросил у Дармиана, почему же он сам не бил, и он ответил, что услышал сзади Бареллу. Больше я расстроен тем, что не забил Мхитарян. Я был в отчаянии: думал, он забьёт!» — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

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