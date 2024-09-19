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«Начало меня не обрадовало». Тренер «ПСЖ» Энрике — о матче ЛЧ с «Жироной»

«Начало меня не обрадовало». Тренер «ПСЖ» Энрике — о матче ЛЧ с «Жироной»
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Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Жироной» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Гассанига – 90'    

«Начало было довольно медлительным. Было тяжело — мы допускали небрежность, упускали из виду очевидные передачи. Соперник показал, за счёт чего смог попасть в Лигу чемпионов и стать топ-командой. Начало меня не обрадовало, но второй тайм принёс гораздо больше удовлетворения.

У нас были явные шансы, два или три, мы должны были забивать, но не смогли. Я не видел гола. Но мы заработали три очка. Болельщики не переставали поддерживать нас с первой минуты до 90-й.

Всегда важно начинать с победы, независимо от вида соревнований. Мы не можем судить или предсказывать, как у нас всё получится, особенно учитывая сложность соперников, с которыми мы сталкиваемся», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

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