«Начало меня не обрадовало». Тренер «ПСЖ» Энрике — о матче ЛЧ с «Жироной»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Жироной» (1:0).

«Начало было довольно медлительным. Было тяжело — мы допускали небрежность, упускали из виду очевидные передачи. Соперник показал, за счёт чего смог попасть в Лигу чемпионов и стать топ-командой. Начало меня не обрадовало, но второй тайм принёс гораздо больше удовлетворения.

У нас были явные шансы, два или три, мы должны были забивать, но не смогли. Я не видел гола. Но мы заработали три очка. Болельщики не переставали поддерживать нас с первой минуты до 90-й.

Всегда важно начинать с победы, независимо от вида соревнований. Мы не можем судить или предсказывать, как у нас всё получится, особенно учитывая сложность соперников, с которыми мы сталкиваемся», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.