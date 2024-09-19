Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор спрогнозировал исход матча «Спартак» — «Крылья Советов» в Кубке России

Мор спрогнозировал исход матча «Спартак» — «Крылья Советов» в Кубке России
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями по поводу предстоящего матча красно-белых в Кубке России. Соперником команды Деяна Станковича станут «Крылья Советов». Игра пройдёт сегодня, 19 сентября, в Москве. Начало встречи — в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Счёт будет 3:1; 4:1 в пользу «Спартака», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сейчас «Спартак» занимает третье место в группе А Кубка России. Красно-белые набрали шесть очков за три тура. Самарские «Крылья Советов» идут на последнем месте в группе, не набрав ни одного очка за три матча.

Материалы по теме
«Спартак» — «Крылья Советов». Деян Станкович забудет об осторожности
«Спартак» — «Крылья Советов». Деян Станкович забудет об осторожности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android