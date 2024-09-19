Мор спрогнозировал исход матча «Спартак» — «Крылья Советов» в Кубке России

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями по поводу предстоящего матча красно-белых в Кубке России. Соперником команды Деяна Станковича станут «Крылья Советов». Игра пройдёт сегодня, 19 сентября, в Москве. Начало встречи — в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Счёт будет 3:1; 4:1 в пользу «Спартака», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сейчас «Спартак» занимает третье место в группе А Кубка России. Красно-белые набрали шесть очков за три тура. Самарские «Крылья Советов» идут на последнем месте в группе, не набрав ни одного очка за три матча.