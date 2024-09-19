Мичел оценил первый матч «Жироны» в Лиге чемпионов с «ПСЖ»

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел Анхель прокомментировал поражение в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» (0:1).

«Я думаю, мы хорошо зарекомендовали себя. Мы скромный клуб, и это наше первое выступление в Лиге чемпионов, и мы справились с поставленной задачей. Этот матч послужит уроком и шансом улучшить игру в будущем. «Парижане» были лучше, особенно во втором тайме. Они оказали на нас огромное давление, особенно благодаря фантастическому прессингу Луиса Энрике.

Мы работаем уже три года. Мы заслуживаем того, чтобы быть здесь. Я немного расстроен результатом, но мы это переживём», — приводит слова Мичела официальный сайт УЕФА.