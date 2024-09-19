Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мичел оценил первый матч «Жироны» в Лиге чемпионов с «ПСЖ»

Мичел оценил первый матч «Жироны» в Лиге чемпионов с «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел Анхель прокомментировал поражение в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» (0:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Гассанига – 90'    

«Я думаю, мы хорошо зарекомендовали себя. Мы скромный клуб, и это наше первое выступление в Лиге чемпионов, и мы справились с поставленной задачей. Этот матч послужит уроком и шансом улучшить игру в будущем. «Парижане» были лучше, особенно во втором тайме. Они оказали на нас огромное давление, особенно благодаря фантастическому прессингу Луиса Энрике.

Мы работаем уже три года. Мы заслуживаем того, чтобы быть здесь. Я немного расстроен результатом, но мы это переживём», — приводит слова Мичела официальный сайт УЕФА.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Сафонов впервые сыграл за «ПСЖ» в ЛЧ. Как это было. Видео
Видео
Сафонов впервые сыграл за «ПСЖ» в ЛЧ. Как это было. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android