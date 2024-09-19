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Защитник «ПСЖ» Вильям Пачо оценил дебют Матвея Сафонова за «парижан»

Защитник «ПСЖ» Вильям Пачо оценил дебют Матвея Сафонова за «парижан»
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Защитник французского «Пари Сен-Жерман» Вильям Пачо высказался о дебютном матче российского голкипера Матвея Сафонова за команду. Вчера, 19 сентября, «Пари Сен-Жермен» встречался с испанской «Жироной» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Парижане» одержали победу с минимальным счётом 1:0. Матвей Сафонов провёл на поле весь матч.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Гассанига – 90'    

«Он провёл очень хороший матч, он обеспечил нам безопасность. Ему доверяет вся команда. Я очень рад, что он чувствует себя хорошо», — приводит слова Виллиана Пачо Footmercato.

На 90-й минуте встречи мяч в свои ворота отправил голкипер «Жироны» Пауло Гассанига.

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