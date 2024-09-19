Защитник «ПСЖ» Вильям Пачо оценил дебют Матвея Сафонова за «парижан»

Защитник французского «Пари Сен-Жерман» Вильям Пачо высказался о дебютном матче российского голкипера Матвея Сафонова за команду. Вчера, 19 сентября, «Пари Сен-Жермен» встречался с испанской «Жироной» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Парижане» одержали победу с минимальным счётом 1:0. Матвей Сафонов провёл на поле весь матч.

«Он провёл очень хороший матч, он обеспечил нам безопасность. Ему доверяет вся команда. Я очень рад, что он чувствует себя хорошо», — приводит слова Виллиана Пачо Footmercato.

На 90-й минуте встречи мяч в свои ворота отправил голкипер «Жироны» Пауло Гассанига.