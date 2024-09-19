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Первый тренер Сафонова: было приятно смотреть на Матвея в Лиге чемпионов, горд за него!

Первый тренер Сафонова: было приятно смотреть на Матвея в Лиге чемпионов, горд за него!
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Алексей Чистяков, первый тренер российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказался о дебюте вратаря за клуб в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Гассанига – 90'    

«Горд за Матвея! В целом он сыграл надёжно. Во всех эпизодах у Матвея было мало работы, но в этом заключается сложность работы вратарей. Когда нет работы, а потом неожиданно случается опасный момент. Вратарь должен быть готов к этому, что вчера и случилось. Матвей здорово сыграл на выходах и показал хорошую игру ногами, а также перехватил мяч при ударе головой. Если бы он не успел на перехват, то был бы гол. Мне больше всего понравилось, что в перерыве Матвей общался с футболистами «ПСЖ» и все его внимательно слушали. Уже появился контакт, это самое главное.

У нас, у русских, намного устойчивее психология, чем у итальянцев и испанцев, ведь они чересчур эмоциональны. Я сказал Матвею, что это его преимущество и он должен этим воспользоваться. Матвей в матче с «Жироной» не испытывал мандраж, хотя перед стартом было волнение, но это нормально в дебютном матче. Он справился и сыграл достойно — было приятно смотреть на Матвея», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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