«Урал» объявил о подписании контракта с Артуром Юсуповым

Полузащитник Артур Юсупов стал игроком екатеринбургского «Урала». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«В составе «Динамо» и «Зенита» выходил на поле в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Также Артур привлекался к играм юношеской и молодёжной сборных России.
17 ноября 2015 года дебютировал в составе главной команды страны в товарищеском матче с Хорватией.
Добро пожаловать в «Урал», Артур. Ждём твоего выхода на поле!» — написано в заявлении клуба.
Предыдущим клубом 35-летнего Артура Юсупова были подмосковные «Химки».
«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 18 очков за 10 матчей.