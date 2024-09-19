«Урал» объявил о подписании контракта с Артуром Юсуповым

Полузащитник Артур Юсупов стал игроком екатеринбургского «Урала». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«В составе «Динамо» и «Зенита» выходил на поле в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Также Артур привлекался к играм юношеской и молодёжной сборных России.

17 ноября 2015 года дебютировал в составе главной команды страны в товарищеском матче с Хорватией.

Добро пожаловать в «Урал», Артур. Ждём твоего выхода на поле!» — написано в заявлении клуба.

Предыдущим клубом 35-летнего Артура Юсупова были подмосковные «Химки».

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 18 очков за 10 матчей.