Экс-тренер Сафонова: в России сильная школа вратарей. Навёрстано, что упустили после СССР

Алексей Чистяков, первый тренер российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказался о дебюте вратаря за клуб в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

«Дебют российского голкипера за большой европейский клуб говорит, что в России сильная вратарская школа. Она не отстаёт. В какой-то период отставали, а сейчас навёрстано всё то, что было упущено при Советском Союзе. В то время у нас была одна из лучших школ в мире, но после развала СССР наш футбол сильно пострадал, в том числе и вратарская школа. Сейчас у нас есть много хороших голкиперов: Латышонок, Адамов, Одоевский, Тороп, который вчера надёжно сыграл с «Краснодаром», и другие», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.