«Спартак» — «Крылья Советов»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть

Сегодня, 19 сентября, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых в Москве. Стартовый свисток арбитра — в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» набрал шесть очков за три матча Кубка и занимает третье место в группе. «Крылья Советов» не набрали ни одного очка и идут на последнем месте.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).