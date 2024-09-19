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«Спартак» — «Крылья Советов»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть

«Спартак» — «Крылья Советов»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть
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Сегодня, 19 сентября, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых в Москве. Стартовый свисток арбитра — в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» набрал шесть очков за три матча Кубка и занимает третье место в группе. «Крылья Советов» не набрали ни одного очка и идут на последнем месте.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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