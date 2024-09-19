Тренер «Жироны» Анхель: убеждён, что мы будем конкурентоспособны в каждом матче ЛЧ

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел Анхель высказался об участии в Лиге чемпионов. В среду, 18 сентября, в матче 1-го тура общего этапа «Жирона» уступила французскому «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:1.

«Мы — клуб, который делает правильные вещи, и это видно. У нас есть игроки, которые провели здесь много времени, и они заслуживают быть здесь сегодня. Мы не добьёмся того, чего хотим, в одночасье. Это требует тяжёлой работы.

Мы будем постепенно набирать очки. Я убеждён, что мы будем конкурентоспособны в каждом матче. Приезжать сюда нелегко, но мы постепенно вживались в игру. Проявили характер», — приводит слова Анхеля официальный сайт УЕФА.