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Тренер «Жироны» Анхель: убеждён, что мы будем конкурентоспособны в каждом матче ЛЧ

Тренер «Жироны» Анхель: убеждён, что мы будем конкурентоспособны в каждом матче ЛЧ
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Главный тренер испанской «Жироны» Мичел Анхель высказался об участии в Лиге чемпионов. В среду, 18 сентября, в матче 1-го тура общего этапа «Жирона» уступила французскому «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Гассанига – 90'    

«Мы — клуб, который делает правильные вещи, и это видно. У нас есть игроки, которые провели здесь много времени, и они заслуживают быть здесь сегодня. Мы не добьёмся того, чего хотим, в одночасье. Это требует тяжёлой работы.

Мы будем постепенно набирать очки. Я убеждён, что мы будем конкурентоспособны в каждом матче. Приезжать сюда нелегко, но мы постепенно вживались в игру. Проявили характер», — приводит слова Анхеля официальный сайт УЕФА.

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