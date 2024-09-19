Сборная России опустилась с 33-го на 34-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

ФИФА на официальном сайте обновила рейтинг национальных команд. Сборная России опустилась на одну строчку и теперь занимает 34-е место.
Рейтинг национальных команд ФИФА, 19 сентября:
1. Аргентина — 1889.02.
2. Франция — 1851.92.
3. Испания — 1836.42.
4. Англия — 1817.28.
5. Бразилия — 1772.02.
6. Бельгия — 1768.14.
7. Нидерланды — 1759.95.
8. Португалия — 1752.14.
9. Колумбия — 1738.72.
10. Италия — 1726.31.
...
34. Россия — 1508.73.
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В сентябре 2024 года Россия провела один товарищеский матч с Вьетнамом (3:0).