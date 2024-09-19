Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС утвердил «Зенит» как лучшую команду России по итогам сезона-2023/2024

РФС утвердил «Зенит» как лучшую команду России по итогам сезона-2023/2024
Комментарии

Сегодня, 19 сентября, бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) утвердило лучших в различных номинациях. Так, командой сезона-2023/2024 был признан санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» в прошлом сезоне в шестой раз подряд сумел завоевать золотые медали чемпионата России, а также одержал победы в Кубке и Суперкубке страны, благодаря чему впервые в своей истории оформил требл.

Отметим, что лучшим тренером по итогам сезона-2023/2024 стал возглавляющий «Зенит» Сергей Семак.

В нынешнем сезоне «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков после восьми сыгранных матчей.

Материалы по теме
«Зенит» — лучший по реализации в истории РПЛ
Истории
«Зенит» — лучший по реализации в истории РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android