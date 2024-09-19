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Лусиано: рад, что защищаю цвета «Зенита» — меня встретили с распростёртыми объятиями

Лусиано: рад, что защищаю цвета «Зенита» — меня встретили с распростёртыми объятиями
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался об адаптации в команде.

«У меня всё замечательно. Команда встретила меня с распростёртыми объятиями. Мне помогли всем, чтобы процесс адаптации прошёл как можно лучше. Я всё ещё привыкаю к новым реалиям, но уже намного проще. Рад, что защищаю цвета «Зенита».

Успел заметить, что РПЛ — очень интенсивный чемпионат, лига с высокой конкуренцией, много хороших команд. Мне комфортно в этом чемпионате, рад, что играю здесь», — передаёт слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В текущем сезоне чемпионата России 23-летний Лусиано Гонду провёл два матча, в которых забил три мяча.

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